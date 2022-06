Rico Melquiades faz o mesmo procedimento que Andressa Urach fez. Meu Deus!

O influenciador e vencedor da Fazenda 13 fez mais um procedimento estético, dessa vez para deixar suas pernas e glúteos mais torneados

Que calada vence a gente já viu, mas agora estamos percebendo que harmonizados também vencem. Rico nunca escondeu os vários procedimentos que já realizou, principalmente no rosto, mas agora, uma parte diferente do corpo recebeu atenção dos profissionais da estética.

Para deixar as coxas e glúteos mais torneados, o influenciador recorreu a um procedimento chamado Bioplastia/PMMA, que nada mais é que um preenchimento de longa duração, além de preencher ele também estimula o organismo a produzir mais colágeno, o que de acordo com especialistas, também evita flacidez.

Apesar de não receber muitas críticas pelo resultado, os internautas lembraram que a bioplastia pode trazer graves consequências à longo prazo.

Em 2014 a modelo Andressa Urach, que também participou do reality A Fazenda, ficou internada em estado grave após complicações com o hidrogel que tinha injetado nas pernas. Em entrevista ao R7, Andressa revelou que também tinha feito aplicações com o PMMA, e que ele tinha sido o responsável por fortes dores.