Babado! Ex-jogador de futebol Richarlyson se declara bissexual

Jogador contou que já se relacionou com homem, como também já se relacionou com mulher

Em entrevista ao podcast ‘Nos Armários dos Vestiários’, o ex-jogador de futebol Richarlyson se revelou bissexual. O futebolista ainda contou que não acredita que trazer essa notícia à tona vai trazer alguma mudança para a comunidade LGBTQIA+, mas falou abertamente sobre o assunto.

“A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: ‘Richarlyson é bissexual’. E o meme já vem pronto. Dirão: ‘Nossa, mas jura? Eu nem imaginava’. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso”, disse ele.

O ex-jogador foi o primeiro da Série A do Campeonato Brasileiro e pela seleção brasileira a declarar que não é heterossexual. Ufa! Fico feliz com a representatividade que a comunidade está ganhando com pessoas ocupando diversos lugares da sociedade.