Richarlyson é atacado em programa na Band: “No mínimo bicha, né?”

Âncora da Band, Ender Love, fez o comentário de mal gosto no programa ‘Vida Alheia’

Nesta sexta (24) soubemos mais sobre a vida do ex-jogador Richarlyson, que se assumiu bissexual e ainda disse que não esperava que a notpicia fosse gerar alguma mudança na comunidade LGBTQIA+, mas se enganou, porque ela revela o preconceito que está enraizado nela. Ender Love, chamou o ex-futebolista de bicha na apresentação do programa ’Vida Alheia’, da Band Paraná.

“Essa história de bissexual, no mínimo é bicha, né? Bicha! Ah, Richarlyson, para”, disparou o apresentador do programa.

E não parou por aí, porque o comunicador ainda fez piadas sobre a torcida do São Paulo, achando engraçado brincar com os estereótipos que o time carrega. “A única torcida do Brasil que não briga é a do São Paulo, porque ao invés de brigar, eles ficam vendendo Mary Kay, Jequiti e Avon na arquibancada”, disse.

Menos, né, meu filho! Vai ter uma aula com as grandes apresentadoras da televisão brasileiras que elas sim fazem um trabalho digno de sucesso. Melhore, mas melhore muito com esse preconceito cheio de estereótipos que não cabem mais nessa discussão.