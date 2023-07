Richarlison interage com Amanda Araújo e reforça os rumores de envolvimento

O jogador e a modelo estiveram juntos no Ceará e não tiveram charme ao posar para as fotos nas férias do atleta

Vem namoro por aí? Richalison e Amanda Araújo estiveram juntos nas férias do jogador no Ceará e não fizeram charminho ao aparecerem juntos curtindo tudo que poderia aproveitar. Ao aparecerem juntos a internet veio abaixo e declarou que os dois poderiam estar vivendo um relacionamento pra lá de romântico. Ela postou uma série de fotos no Jalapão, em Tocantins, e Richarlison deixou um emoji de coração na postagem. Ela respondeu o jogador: “Atende”, se limitou a dizer. Os dois chegaram a trocar emojis de coração em uma publicação. Conforme o jornal Extra, Amanda tem 20 anos, é da cidade de Maringá, no Paraná, e além de influenciadora, ela joga numa equipe de handebol.