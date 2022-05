”Sou essas coisas tão ruins, mas não tiram meu nome da boca”, dispara Rezende

Youtuber usou seu Twitter para desabafar após polêmica com Gkay e Zé Felipe

Minha gente, o que está acontecendo no mundo dos famosos? Tem uma treta boa para todos os lados. Aloca. A nova do momento veio com o bafafá gerado pela curtida de Gkay em um tweet que comparava Rezende, seu ex, com Zé Felipe.

“Por quantos Rezendes a gente passa até chegar no Zé Felipe?”, dizia o tweet do internauta que Gkay curtiu e culminou todo o kikiki. A notícia repercutiu, porque para quem não lembra, a influenciadora namorou o youtuber em 2020, mas no mesmo ano eles terminaram a relação, que hoje é motivo de piada entre seu grupo de amigos.

Quem não ficou calado foi Rezende, que aproveitou o ensejo para dizer o quanto era atacado em relação ao seu trabalho na internet. “Sou essas coisas tão ruins, mas não tiram meu nome da boca, não esquecem de mim e quando tem oportunidade, não hesitam em me mandar mensagem”, escreveu o influenciador.

https://twitter.com/rezende_evil/status/1526082663370706946?s=20&t=2hkZ-DkP2onYnhd5vP2y_w

Será que não cansam de tentar me atacar? Me chamar de tóxico, criar montagens tendenciosas, usar frases de efeito pra tentar me desmerecer, não vai levar a nada… Eu sei o que sou, eu sei como fui criado e sei inúmeras pessoas que ajudei…



Pra mim isso é o suficiente… — Rezende #ADR29M (@rezende_evil) May 16, 2022

https://twitter.com/rezende_evil/status/1526086046462754816?s=20&t=2hkZ-DkP2onYnhd5vP2y_w

Imagino a cara do Zé Felipe vendo que está no meio da fofoca sem entender nada (risos), mas a gente sabe que ele ama demais uma fofoquinha. Agora, não acho legal Gkay querer biscoito em cima do moço, coitado.