Reynaldo Gianecchini sobre relação com Marília Gabriela: “O casamento mais fofo que você possa imaginar”

Ator ainda deu detalhes sobre sua sexualidade e drogas

Meu Deus! O ‘Flow Podcast’ pegou fogo ontem (01), com a participação do nosso muso, Reynaldo Gianecchini. O ator não deixou de falar da sua relação (muito assediada pela mídia) com a apresentadora Marília Gabriela. O moreno ainda deu detalhes sobre sua sexualidade e o mundo dos ilícitos. Eita!

“Quando eu era casado com a Marília, eu tinha o casamento mais fofo que você possa imaginar. Fiquei casado por quase nove anos, numa relação vivida e pensada a dois, com muito prazer e deliciosa, inclusive, sexualmente. E já falavam horrores de mim naquela época. Vários boatos”, disse ele.

O ator ainda afirmou já ter usado maconha e experimentado outras substâncias no passado, porém o medo não deixou que o ator curtisse toda a vibe que o ilícito proporciona. Hoje, Reynaldo consome apenas bebida alcoólica.