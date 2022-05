Reynaldo Gianecchini comemora saída da Globo por poder se o que quiser ser: “A regra era não falar de política”

Em entrevista para Revista Veja ator comemora liberdade, quebrando tabus e estereótipos

Depois de vencer o câncer e assumir sua bissexualidade aos quase 50 anos, o ator Reynaldo Gianecchini comemora a liberdade de poder ser o que quiser ser. Vale lembrar que o moreno não faz mais parte da rede Globo, emissora que Reynaldo ficou mais de 20 anos trabalhando.

Em entrevista para a Revista Veja, o ator fala que na emissora a regra era não falar sobre política. “Na Globo, a regra era não falar de política. E eu entendo. Mas chegou uma hora em que precisei me posicionar. O governo Bolsonaro é inegavelmente uma tragédia”, diz Reynaldo.

O ator ainda fala sobre sua liberdade sexual. “Eu sou um cara curioso que vive intensamente. Ter relacionamentos com mulheres ou homens me pareceu natural. Chegou um momento em que eu pensei: se eu falar sobre isso, alguém vai achar ruim? Não ligo. Minha empresa vai achar ruim? Não me preocupo. Ninguém vai me contratar para ser galã? Que bom. Ser eu mesmo era mais importante”, ressalta.

O que eu sei é que eu acho Reynaldo um gato, mesmo grisalho e quase na casa dos 50 anos o ator dá um banho em qualquer jovem galã que aparece nas telinhas do plim plim. Gato sensato!