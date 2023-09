Reynaldo Gianecchini  revela que foi confundido com homem-bomba em aeroporto 

O ator afirma que só suspeitou que estava sendo confundido por um terrorista após toda a confusão ter passado.

Gente, se isso tivesse acontecido comigo, eu tenho certeza que eu entraria em um colapso, de tanto nervoso e medo. Durante a sua participação no podcast “Sem Nome Pod”, que é apresentado pela atriz Klara Castanho, o ator Reynaldo Gianecchini abriu o seu coração e contou sobre um dos maiores perrengues que já passou, quando ele foi confundido com um homem-bomba durante uma viagem à Israel.

“Não é tão fácil de entrar [lá], é um país que tem muita segurança, mas eu entrei até que bem, o problema foi a saída”, Iniciou o ator.

Gianecchini revela que, durante a sua viagem, ganhou diversos presentes no país, porém, ao utilizar um desses presentes para embarcar de volta para o Brasil, o ator enfrentou um perrengue daqueles.

“Quando fui embora eu tinha ganho umas roupas incríveis, destruidinhas, meio ralada, tinha uma camisa meio quadriculada, que eu falei ‘que maneira’, e eu não me toquei direito, mas tinha uma foto que era na verdade um homem encapuzado. Usei também um cachecol que comprei lá, todo quadriculado, que lembra muita a coisa árabe, o que assusta um pouco eles também”, começou a explicar.

Continuando ele relata todo o processo burocrático que ele teve que enfrentar. “Enfim, eu entrei no aeroporto, um cara lá na frente, antes de entrar na virada da porta, o cara olhou para mim e pregou um negócio na minha mala. A partir daquele momento nunca mais me deixaram dar três passos sem eu dar 50 mil depoimentos. Dificultaram horrores minha vida, pegaram minha mala, escanearam roupa por roupa, levaram para um lugar e ficavam fazendo as mesmas perguntas o tempo todo, durante horas e horas, aí eu passava de um lugar, dava mais 10 passos, passava por outro lugar, vinha mais gente [me fazer perguntas]”.

Por fim, ele afirma que sentiu muito medo de ser preso, mas confessa que só suspeitou que os funcionários do aeroporto pensaram que ele fosse um terrorista depois de passar por toda essa situação, pois, em momento algum lhe foi informado o motivo de tanta suspeita, garantindo que chegou a cogitar que haviam implantado drogas em suas malas.

“Juro, eu fiquei com vontade de chorar, achei que eu ia ser preso. Aí eu falei: ‘por que eles estão cismando comigo?’ Depois eu vi que parecia para eles um símbolo do terrorismo na minha camiseta, com aquele cachecol, eles juraram que eu era um homem-bomba. Fui entender só depois, mas quase perdi meu voo. Deixaram embarcar na última hora. Juro, demorou umas 3h30m para chegar lá no embarque”, finalizou o ator.