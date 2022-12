Reynaldo Gianecchini descarta possível romance como médico Wadih Vilela: “Faz nove anos que eu não namoro”

O ator afirma que estar solteiro não é um problema para ele.

É meus fofoqueiros de plantão, tenho certeza que vocês estavam loucos para eu vir contar para vocês que todas as fics que vocês criaram envolvendo o gato Reynaldo Gianecchini porém, durante a sua participação do podcast “Café com Mussi”, que é apresentado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, o galã da Globo esclareceu seu status de relacionamento.

Após ser visto almoçando com o médico Wadih Vilela, a vida amorosa de Gianecchini foi alvo de diversas especulações, porém na última quarta-feira (28), ele fez questão de abrir o jogo.

“Faz nove anos que eu não namoro”, afirmou o ator.

Já esperando uma reação negativa do público diante desta revelação, Reynaldo garantiu que estar solteiro não é um problema pra ele, pois ele ama ser independente.

“Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito independente, eu gosto de viajar. Gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou superlivre”, explicou o galã.