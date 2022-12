Revoltada com a roça falsa, Deolane diz que baterá de frente com Adriane Galisteu: “o programa está uma palhaçada”

A advogada afirma que perdeu o tesão em participar do programa.

Para quem tentou disfarçar, mostrando que não estava nem aí com a volta de Babi ao reality, Deolane está bem revoltada. Em conversa com suas aliadas, Pétala Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho,a advogada afirmou que caso seja mandada para a roça por Bárbara ela baterá de frente com a apresentadora do programa.

“Vou falar: acho que o programa está uma palhaçada. Bem no ao vivo. Acho que vocês beneficiaram pessoas. Não mando na edição, na produção nem no programa, para mim está tudo ok”, disse Deolane.

Dizendo ter perdido a graça em participar do jogo, a advogada afirma que se com a roça falsa eles esperavam que fosse render brigas, o tiro deles saiu pela culatra.

“Já não tenho graça para ninguém falar comigo, Faro ou Galisteu. Quem manda são vocês. Sei que a culpa não é deles, mas perdi o tesão no jogo. Se eles queriam brigas com isso, deram um tiro que saiu pela culatra. Minha cabeça está explodindo”, afirma Deolane.

Assim como Deolane, nenhuma de suas aliadas ficou satisfeita com a volta da atriz, o que fez com que a advogada se lembrasse de toda a sua trajetória no programa.

“Você vai digerindo a informação, vai lembrando de tudo que aconteceu, que não se beneficiou de nada. Levei isso aqui na garra, no braço, sem perturbar ninguém, sem dar show, sem pedir atendimento, toda dolorida. Picada de inseto, o cavalo pisou no meu pé. Vou te falar!”, relembrou.

Por fim, ameaçando sair do programa, a peoa afirmou que se a emissora quiser tirar dinheiro dela, ela levará eles para a justiça. “Se eu sair e eles quiserem dinheiro eu vou pra Justiça e eles vão junto. Tá bom que vou ficar três meses aqui dentro, dando minha cara a tapa, para eles pegarem meu dinheiro no final. Ah, tá. Uhum. Só se a Justiça mandar.”

