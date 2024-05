Revista indeniza Schumacher em R$ 1,1 milhão por entrevista falsa feita com IA

Viva a indenização! O heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi indenizado em 200 mil euros, após ter seu nome envolvido em uma entrevista falsa gerada por inteligência artificial para uma revista alemã. Die Aktuelle é considerada sensacionalista e na publicação eles chegaram a colocar uma foto do piloto na capa da edição de abril, alegando ter feito a primeira entrevista com o alemão desde seu acidente de esqui em 2013.

De acordo com o portal alemão “Übermedien”, o grupo responsável pela revista, chamado de “Funke-Mediengruppe”, realizou o pagamento. Na época, a empresa se desculpou pela publicação e demitiu a editora Anne Hoffmann. Após a repercussão negativa da entrevista, a revista se desculpou publicamente e ainda demitiu a editora Anne Hoffmann, que atuava no periódico desde 2009.

“Este artigo de mau gosto e enganoso nunca deveria ter aparecido. Ele não atende de forma alguma aos padrões do jornalismo que nós – e nossos leitores – esperamos de uma editora como a FUNKE (grupo que controla a revista alemã). Como resultado da publicação deste artigo, as consequências pessoais serão imediatas. A editora-chefe Anne Hoffmann, que tem responsabilidade jornalística pelo jornal desde 2009, será demitida de suas funções”, declarou Bianca Pohlmann na época, diretora-executiva do grupo.

“É realmente muito mais fácil com o apoio da família. Minha esposa e meus filhos foram uma bênção e eu não poderia ter superado isso sem eles. É claro que eles também estão muito tristes sobre como tudo correu, mas a vida é assim, infelizmente, às vezes temos que aceitar as coisas que correm mal. Eles me apoiaram e ficaram firmemente ao meu lado”,diz um trecho da entrevista falsa, atribuída ao ex-piloto. Apenas no fim da publicação é informado que o material foi gerado por IA.