Réveillon Rio 2026 promete a maior virada do planeta com 13 palcos, 70 atrações e fogos históricos em Copacabana

Amadinhos, o Rio de Janeiro decidiu que 2026 não vai chegar de mansinho. Vai chegar em grande estilo, com fogos dignos de novela das oito, 13 palcos, mais de 70 atrações e um line-up que faz a gente pegar o ventilador da perua e gritar: é a capital mundial da virada, meus amores.
A Prefeitura do Rio, via Riotur, anunciou que o Réveillon Rio 2026 será o maior já realizado, transformando a cidade inteira em um palco de festa, música, cultura, tecnologia e espetáculo.
O grande destaque: Copacabana vai virar cinema de Hollywood
Serão 19 balsas de fogos , quase o dobro do ano anterior, o maior show pirotécnico já realizado na cidade, trilha sonora especial criada só para a virada, 1200 drones voando num balé luminoso futurista, desenhos inéditos no céu para entrar em 2026 com grito, selfie e lágrima de emoção
O clima?
Uma mistura de Copacabana Palace com ficção científica.
Uma coisa meio carioca, meio avatar, totalmente inesquecível.
Line-up para fazer qualquer perua desmaiar de emoção
Palco Rio , Copacabana (em frente ao Copacabana Palace)
- Gilberto Gil + Ney Matogrosso
- Belo + Alcione
- João Gomes + Iza
- Alok
- G.R.E.S. Beija-Flor
- DJ Cady abre a noite
Aqui é o palco premium, o tapete vermelho da virada, o lugar onde até o vento bate diferente.
Palco Amstel – Copacabana (República do Peru)
- Roberta Sá
- Mart’nália
- Diogo Nogueira
- Feijão + Bloco da Preta
- G.R.E.S. Grande Rio
- DJ Tamy abre
O palco da malemolência chique.
Palco Banco do Brasil – Leme
- Midian Lima
- Samuel Messias
- Thalles Roberto
- Grupo Marcados
- DJ Marcelo Araújo abre
Pra quem quer espiritualidade com groove.
Palcos espalhados pelo Rio: festa democrática, carioca e gigante
Flamengo
- Joanna
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
- Tributo a Raul Seixas
Ramos
- Ana Petkovic
- MC Cacau
- Balacobaco
Sepetiba
- Tília
- Juninho Thybau
- Caju pra Baixo
Madureira ,Parque Madureira Amstel
- DJ Michell + Black de Elite
- Sombrinha
Parque Oeste , Inhoaíba
- Leandro Sapucahy
- Batuke 021
- Fróes
- Pagodelas
Ilha do Governador
- Arlindinho
- Roda de Santa Rita
Paquetá
- Ryon
- Afromix
- Marcos Santos
Piscinão de Ramos
- Ana Petkovic
- MC Cacau
- Balacobaco
Penha
- Pura Batucada
- Thais Macedo
- Dudu Nobre
Realengo
- DJ Rafael Nazareth
- Sambay
- Nem da Tia Doca
Sustentabilidade, inclusão e tecnologia: o Réveillon ESG
O evento terá, gestão de resíduos, compensação de carbono, acessibilidade com Libras, banheiros PCD, cenografia de menor impacto, ações educativas
e compromisso ambiental
O Rio decidiu quebrar a banca, entregar a maior festa do mundo e mostrar que ninguém faz virada como o carioca.
É música, é diversidade, é espetáculo, é tecnologia, é tradição, é futuro.
E tudo isso em 13 palcos, para nenhum signo se sentir excluído.
A vibe é: se 2025 deu trabalho, 2026 vai chegar com foguete, drone, samba, batuque e Alok no talo.
O Réveillon Rio 2026 não é apenas uma festa.
É um ato de protagonismo turístico, uma entrega cultural gigante e um orgulho carioca que até quem não é do Rio sente vontade de pegar o primeiro voo.
Vai cedo, vai linda, vai brilhante e vai preparada, porque a cidade inteira virou palco.