Kátia Flávia
Réveillon Rio 2026 promete a maior virada do planeta com 13 palcos, 70 atrações e fogos históricos em Copacabana

A maior festa de Ano Novo do mundo ganha trilha especial, 19 balsas de fogos, 1200 drones e shows para todos os gostos por toda a cidade

05/12/2025 8h55

reveillon 2025

Réveillon no Rio em 2026 terá trilha sonora emocionante durante o show de fogos. Foto: Gabriel Monteiro/Riotur.

Amadinhos, o Rio de Janeiro decidiu que 2026 não vai chegar de mansinho. Vai chegar em grande estilo, com fogos dignos de novela das oito, 13 palcos, mais de 70 atrações e um line-up que faz a gente pegar o ventilador da perua e gritar: é a capital mundial da virada, meus amores.

A Prefeitura do Rio, via Riotur, anunciou que o Réveillon Rio 2026 será o maior já realizado, transformando a cidade inteira em um palco de festa, música, cultura, tecnologia e espetáculo.

O grande destaque: Copacabana vai virar cinema de Hollywood

Serão 19 balsas de fogos , quase o dobro do ano anterior, o maior show pirotécnico já realizado na cidade, trilha sonora especial criada só para a virada, 1200 drones voando num balé luminoso futurista, desenhos inéditos no céu para entrar em 2026 com grito, selfie e lágrima de emoção

O clima?
Uma mistura de Copacabana Palace com ficção científica.
Uma coisa meio carioca, meio avatar, totalmente inesquecível.
Line-up para fazer qualquer perua desmaiar de emoção

Palco Rio , Copacabana (em frente ao Copacabana Palace)

  • Gilberto Gil + Ney Matogrosso
  • Belo + Alcione
  • João Gomes + Iza
  • Alok
  • G.R.E.S. Beija-Flor
  • DJ Cady abre a noite

Aqui é o palco premium, o tapete vermelho da virada, o lugar onde até o vento bate diferente.

Palco Amstel – Copacabana (República do Peru)

  • Roberta Sá
  • Mart’nália
  • Diogo Nogueira
  • Feijão + Bloco da Preta
  • G.R.E.S. Grande Rio
  • DJ Tamy abre
    O palco da malemolência chique.

Palco Banco do Brasil – Leme

  • Midian Lima
  • Samuel Messias
  • Thalles Roberto
  • Grupo Marcados
  • DJ Marcelo Araújo abre
    Pra quem quer espiritualidade com groove.

Palcos espalhados pelo Rio: festa democrática, carioca e gigante

Flamengo

  • Joanna
  • Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
  • Tributo a Raul Seixas

Ramos

  • Ana Petkovic
  • MC Cacau
  • Balacobaco

Sepetiba

  • Tília
  • Juninho Thybau
  • Caju pra Baixo

Madureira ,Parque Madureira Amstel

  • DJ Michell + Black de Elite
  • Sombrinha

Parque Oeste , Inhoaíba

  • Leandro Sapucahy
  • Batuke 021
  • Fróes
  • Pagodelas

Ilha do Governador

  • Arlindinho
  • Roda de Santa Rita

Paquetá

  • Ryon
  • Afromix
  • Marcos Santos

Piscinão de Ramos

  • Ana Petkovic
  • MC Cacau
  • Balacobaco

Penha

  • Pura Batucada
  • Thais Macedo
  • Dudu Nobre

Realengo

  • DJ Rafael Nazareth
  • Sambay
  • Nem da Tia Doca
@leonogueira coletiva ano novo 2026 15
Abel Gomes, Bernardo Fellow e Nelson Adão. Crédito: Leo Nogueira

Sustentabilidade, inclusão e tecnologia: o Réveillon ESG
O evento terá, gestão de resíduos, compensação de carbono, acessibilidade com Libras, banheiros PCD, cenografia de menor impacto, ações educativas
e compromisso ambiental

O Rio decidiu quebrar a banca, entregar a maior festa do mundo e mostrar que ninguém faz virada como o carioca.

É música, é diversidade, é espetáculo, é tecnologia, é tradição, é futuro.
E tudo isso em 13 palcos, para nenhum signo se sentir excluído.

A vibe é: se 2025 deu trabalho, 2026 vai chegar com foguete, drone, samba, batuque e Alok no talo.

O Réveillon Rio 2026 não é apenas uma festa.
É um ato de protagonismo turístico, uma entrega cultural gigante e um orgulho carioca que até quem não é do Rio sente vontade de pegar o primeiro voo.

Vai cedo, vai linda, vai brilhante e vai preparada, porque a cidade inteira virou palco.

