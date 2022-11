Retorno? Fantine Tho fala sobre possível show de Rouge

Cantora usou o Instagram para responder algumas caixinhas de perguntas e plantou esperança nos fãs da banda brasileira

Depois de afirmar que nunca se deu bem com Luciana dentro do grupo Rouge, muita água passou debaixo dessa ponte, ficamos até sabendo que o grupo todo tinha uma energia pesada. Acontece que Fantine Tho alimentou as esperanças dos fãs depois de responder uma caixinha de perguntas no seu perfil da rede social, desejando que a música prevaleça.

“Tudo que dissemos é o que sempre soubemos, verdades com as quais sempre convivemos, desde o início. Mesmo assim fizemos boa música entre nós para entregar para vocês. Talvez a diferença agora seja que o comportamento na frente das câmeras não precise mais mudar tanto e possa ser mais natural e sincero. Assim espero”, disse a cantora.

A musa ainda desejou encontrar a harmonia dentro do grupo com a música falando mais alto no coração das integrantes. Vem com tudo (e em paz).