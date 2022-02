Reserva é acusada de racismo em Salvador

Manequim preto quebrava vitrine de loja para “aproveitar os descontos”

A coisa não ficou legal para a marca carioca Reserva, que foi acusada de racismo e gerou burburinho nas redes sociais com sua vitrine polêmica. A grife afirmou que não teve intenção de ofender qualquer pessoa.

As redes sociais foram bombardeadas com pessoas que se sentiram ofendidas com o posicionamento da marca, comportamento que já não vem de hoje, né.

A marca já foi acusada de coisas parecidas tempos atrás, como a relação com Ku Klux Klan, quando colocou manequins pretos de cabeça para baixo na vitrine e quando fez etiquetas “inovadoras” dizendo que roupas deveriam ser lavadas, “ou dê para sua mãe, ela sabe como fazer isso bem”, tiro no pé.

Etiqueta camisetas Reserva

A imagem que o manequim passa é de invasão a loja, isso sim. Que coisa mais anos dois mil, a noção mandou lembranças.