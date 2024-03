Reprise de “Alma Gêmea” estreia dia 06 de maio no Vale a Pena Ver de Novo

POST PATROCINADO

A icônica novela substituirá a atual trama da programação da emissora, Paraíso Tropical.

Amores, nos últimos dias contei para vocês que a TV Globo decidiu reprisar a novela “Alma Gêmea”, após o fim da exibição da novela Paraíso Tropical, no Vale a Pena Ver de Novo, porém, não informei com exatidão o dia em que a reprise começaria a ser exibida, somente que seria no segundo trimestre de 2024.

Pois bem, agora, a emissora finalmente bateu o martelo e decidiu qual será o dia de estreia da reprise desse clássico das telinhas. Será no dia 06 de maio.

Em primeiro instante, a trama será exibida logo após Paraíso Tropical, que estará em sua última semana, depois, ela substituirá a trama escrita por Gilberto Braga.