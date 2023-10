Repórter tem celular roubado durante transmissão ao Bom Dia SP

A jornalista da Globo Beatriz Backes foi vitima de assalto enquanto fazia transmissão ao vivo pelo celular.

Minha gente, eu tô chocada com o que eu acabei de ver. A repórter Beatriz Backes foi assaltada enquanto fazia uma transmissão ao vivo na região central de São Paulo, e não á toa que meus amigos de lá vivem falando que o centro da capital paulista tá muito mais perigoso que o Rio.

O que aconteceu com a minha colega de profissão foi o seguinte: A jornalista estava em frente à estação da Luz, região degradada do centro da capital, e dava informações sobre a lentidão da linha 1-Azul do Metrô após uma falha na circulação. A repórter transmitia da calçada, mostrando os ônibus da operação Paese (esquema de emergência para falhas no sistema de transporte público), quando a tela tremeu e a transmissão foi cortada.



Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato desconfiaram que o telefone poderia ter caído no chão, quando na verdade, se tratava de um assalto e assim, Beatriz foi uma na estatística da falta de segurança em São Paulo e acabou assaltada enquanto realizava seu ofício. Depois de ter o celular roubado, a repórter não apareceu mais em nenhum momento no jornal.



Após o roubo, a Polícia Militar de SP enviou carros e policiais ao local, e a jornalista foi orientada a registrar Boletim de Ocorrência. Em nota, a Globo informou que um homem passou correndo e levou o celular usado na transmissão e que, apesar do susto, a profissional passa bem.