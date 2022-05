Repórter esfaqueado da Globo conta que recebeu marmita envenenada

Gabriel Luiz participou do ‘Encontro com Fátima Bernardes’ se emocionou ao rever colegas de trabalho

Até onde vai a maldade do ser humano? Acreditem, ela pode ir bem longe e isso ficou comprovado no Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda (09). O repórter, Gabriel Luiz, que foi esfaqueado e chegou a ficar em estado grave, contou que recebeu marmita que poderia estar envenenada.

“Eu lembro de tudo que aconteceu, não muito dos detalhes, porque tudo foi muito rápido. Lembro que teve um momento em que eu pedi pelo amor de Deus para eles pararem, para irem embora e me deixarem em paz. Lembro dos vizinhos chegando e ninguém sabia direito o que fazer e eu falando para ligarem para o Corpo de Bombeiros”, contou.

O jornalista ainda está muito traumatizado com tudo que aconteceu e não pretende mais voltar para o lugar que morava. “Eu já cheguei a receber uma marmita lá em casa que não sabia a procedência. Não tinha nome de ninguém, não tinha absolutamente nada. Como meu pai é policial, ele falou para não comer a comida, pois poderia estar envenenada. Então tudo me leva a não voltar mais lá para perto e ficar mais recluso mesmo”, disse.

Vale lembrar que Gabriel ficou 23 dias internado e levou 10 facadas dos assaltantes que levaram sua carteira. Crime ocorreu na região do Sudoeste de Brasília e o repórter deixou o hospital na última sexta (06).

