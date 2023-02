Repórter é beijado à força durante carnaval: “Eu sou casado”

Rodrigo Luna foi beijado ao caminhar pelas ruas de Recife e entrevistada ainda diz que ele não é capado

Deu a louca no Brasil! Após dois anos sem carnaval o brasileiro aproveita a folia para extravasar as dores de um período difícil. Teve gente que ainda aproveitou para tirar casquinha dos repórteres que foram cobrir o evento Brasil afora. Rodrigo Luna foi beijado à força por uma entrevistada no carnaval de Recife.

ASSÉDIO! Repórter é beijado a força durante cobertura do Carnaval de Recife: "Você é casado, mas não é capado!"pic.twitter.com/dL9rCG1pXw — PAN (@forumpandlr) February 19, 2023

“Dois anos sem ter o carnaval, eu vou me jogar daquele jeito. Vou te beijar tanto”, disse ela.

O muso ainda diz que é casado e que a mulher ficou brava da última vez que ela fez isso, ou seja, os dois já se conheciam. “A última vez que grande mami fez isso eu quase apanhei quando chego em casa, se controle mulher. Eu sou casado”, disparou ele.

“Você é casado mas não é capado”, finaliza a entrevistada.