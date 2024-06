Repórter do SBT comete gafe ao vivo e leva puxão de orelha

Genteeee que gafe foi essa? O jornalista Mateus Koelzer passou uma situação vergonhosa durante um link no programa “Chega Mais” mostrado nesta quarta-feira (05). Bem nos primeiros momentos de sua participação, o repórter acabou trocando um programa do SBT com uma da TV Globo. Mesmo tendo se desculpado pela confusão que fez, o funcionário do SBT, emissora do apresentador Silvio Santos, não se safou de ser chamado a atenção.

Ao cumprimentar os telespectadores e os colegas, Koelzer pensou que estava trabalhando no programa da Ana Braga e disse:

“Minha amiga Michelle, bom dia para você, para o pessoal do estúdio e todo mundo de casa que tá ligadinho aqui no ‘Mais Você’”.

Ao perceber que se confundiu e acabou falando errado, Mateus se desculpa, dizendo:

“Perdão, no ‘Chega Mais’”.

Já no fim do programa, após se despedir do colega, Michelle Barros não deixou passar em branco e tirou sarro da situação inesperada.

“Mateus, mas eu vou abrir um parêntese aqui. A gente ama o ‘Mais Você’, porém, aqui é ‘Chega Mais’. Meu amigo, um abraço grande para você… Mas faz parte”, disse a apresentadora, não aguentando de tanto rir.

Diante da fala de Michelle, seus outros colegas, Regina Volpato e Paulo Mathias não se contiveram e também caíram na gargalhada. Michelle Barros, não satisfeita, brincou sobre a possibilidade da apresentadora concorrente participar do programa do SBT, de Silvio Santos.

“Mas quem sabe a Ana Maria não vem aqui e passa mais aqui com a gente”, disse Barros.

Finalizando, Paulo Mathias faz um trocadilho com as atrações: “Chega mais você”.