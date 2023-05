Repórter desmente notícia de que chorou ao falar de investigação de Bolsonaro

Katiuscia Sotomayor aparece em diversos vídeos emocionada ao falar sobre a reação do presidente Lula e sua esposa Janja diante da operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (3)

Katiuscia Sotomayor usou as redes sociais para rebater os boatos que saíram sobre sua conduta profissional. Depois de virar meme nas redes sociais por comunicar o fato da operação da Polícia Federal nesta quarta (03) e parecer emocionada ao contar os fatos. A jornalista da Jovem Pan usou suas redes sociais para desmentir que pudesse ter ficado emocionada com a ação da polícia na casa do ex-presidente, Bolsonaro.

“Ao querido que ficaram preocupados comigo e também aos que se divertiram com essa fake news. Eu não chorei e nem estava prestes a chorar, tenho 29 anos de jornalismo e estava desde as 5 da manhã dedicada ao trabalho como todos os dias. Entrei 10 vezes ao vivo na Jovem Pan atualizando esse assunto”, disse.

Uma das coisas que eu não curto é injustiça.



Segue o lado da jornalista que foi clipada erradamente e fizeram pré-julgamento sem ouvir a mesma.



Link do vídeo:https://t.co/EHHZoSUd16 pic.twitter.com/TGlmabW8Gt — Gabriel Menezes (@briel_menezes) May 4, 2023

A jornalista conta que sofreu uma lesão no braço: “Tive uma lesão e fiquei imobilizada e até afastada do ar por algum tempo, fui liberada por tirar a tipóia e o gesso e retornar ao que mais amo fazer. Na correria eu esqueci de tomar o remédio da dor, mas não deixei de levar a informação completa, como sempre faço questão de fazer”, declarou.

“Meu sofrimento não é motivo para tanto hate. Quem me conhece sabe o quanto sou responsável. Só posso dizer que é uma pena o que estão fazendo comigo”, finalizou.