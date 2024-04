Repórter da TV Globo anuncia sua saída da emissora e afirma: “Um ponto final, por respeito a mim”

Amores, só eu senti uma alfinetadinha nesse pronunciamento do repórter Willian Kury? Seguinte, recentemente, o jornalista, que trabalhava com o repórter na TV Globo e na GloboNews, utilizou a sua página no facebook para anunciar a sua demissão do Grupo Marinho.

Sem dar muitos detalhes sobre o motivo da sua demissão, Kury fez questão de afirmar que estava saindo da empresa em respeito a si mesmo, deixando a entender que a situação na emissora não estava de seu total agrado.

“Mais uma vez, felizmente, a direção da minha vida foi conduzida por mim. Um ciclo de quase 4,5 anos se encerra agora. Foi um ótimo período. Mas eu também já sabia que tinha que pôr um ponto final. Por mim. Por respeito a mim”, publicou o jornalista.