Repórter da Globo se envolve em acidente de carro e não resiste

Além do jornalista, outras quatro pessoas, que estavam com ele, foram vítimas deste terrível acidente.

Minha gente, é com muita tristeza no coração que venho noticiar vocês sobre a morte do renomadíssimo repórter da TV Centro américa, afiliada da TV Globo no Mato Grosso, Anderson Junior Hentges, que infelizmente nos deixou na madrugada desta sábado (280, após se envolver em um acidente de carro.

Segundo a Polícia Civil, o jornalista estava dirigindo o veículo, quando atingiu uma placa de trânsito, continuou transitando por uma pista interditada e atingiu uma monte de terra.

Além do jornalista, haviam mais 4 pessoas dentro do carro as quais foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Regional de Sinop, onde estão passando por exames que possam diagnosticar a gravidade de suas lesões.