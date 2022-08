Repórter da Globo é dopada em carro de aplicativo

Eu achei que isso só existia em ‘Round 6’, mas já é a quarta história que eu escuto somente essa semana. Nesta sexta-feira, 12, no programa Encontro com Patrícia Poeta, a jornalista Bárbara Coelho relatou que foi dopada essa semana em um carro de aplicativo.

“Em menos de dois minutos que eu entrei no carro, eu senti um cheiro forte, e no que ei senti um cheiro forte, eu mandei uma mensagem para uma amiga, “estou em um carro de aplicativo e tem algo estranho acontecendo e toma a minha localização”, pouquíssimo tempo depois, coisa de 60 segundos eu comecei a passar mal”, contou a repórter.

Ela contou que o motorista tentou passar uma imagem que era uma boa pessoa, mas ela já não estava bem: “ o motorista mandou um áudio pra alguém, um áudio estranho pedindo cesta básica. Me pareceu uma necessidade de dizer “sou do bem”, “está tudo certo”, “estou aqui trabalhando”, porque foi muito aleatório aquele pedido de cesta básica no meio da corrida, primeiro que nem se usa o telefone enquanto está em uma corrida de aplicativo.”, declarou ela.

Bárbara precisou mandar um áudio fake para o marido para que o motorista parace o carro para ela descer, ele parou perto de uma banca e ela conseguir ser socorrida: “Comecei a ficar muito mal, perder os sentidos, com dificuldade até de falar. Mandei um áudio para o meu marido “me espera na porta que estou chegando”, um áudio fake. O motorista me olhou pelo retrovisor muito assustado, com o olho arregalado me encarando.” Finalizou ela.