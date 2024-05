Felipe Matoso, de 33 anos, foi atropelado próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília, no início da tarde desta quinta (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o jornalista teve um corte na cabeça.

O comunicador ainda foi levado para o Hospital de Base (HBDF), na Asa Sul. O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e não se feriu.

Filipe é repórter da GloboNews em Brasília. Ele também faz algumas aparições em outros telejornais da emissora.