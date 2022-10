Repórter chora em jornal ao noticiar criança espancada pela mãe

Nina Barbosa, jornalista da TV Tribuna, se emocionou com o caso de violência

Caiu um cisco no meu olho e preciso dizer mais uma vez que não aceito qualquer agressão e violência contra crianças e adolescentes. Meu celular não parou ontem (04) depois que a repórter noticiou que uma criança de 4 anos foi espancada pela mãe. Nina Barbosa não segurou as lágrimas ao noticiar o fato.

“Recebeu a ligação do hospital municipal, dizendo que uma criança de apenas 4 anos tinha sido levada, brutalmente espancada, com 8 costelas quebradas e um braço quebrado. O padrasto levou para casa dos pais dele e disse: ‘Fica com esse menino que ele não está bem”, disse a jornalista muito emocionada.

A repórter foi consolada pela apresentadora do jornal, afiliada da TV Globo. Está cada dia mais difícil ter esperança na humanidade, que horror!