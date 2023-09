Renato Shippee se rende e entra para o OnlyFans

O criador da personagem Karen Kardasha afirma que, sem preconceito, irá utilizar a plataforma +18 para se entregar por inteiro aos seus fãs.

Meus amores, acho que as minhas fofoqueiras de plantão não estão preparadas para o que vou contar agora. Além de provocar a nossa imaginação exibindo o seu corpaço nas redes sociais, o ator e criador da personagem milionária Karen Kardasha, Renato Shippee, anunciou através dos seus stories que a partir de agora também criará conteúdos para a plataforma Only Fans, que em suas maioria é composta por conteúdos +18.

O gato, que já possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes, garante que utilizará a plataforma de conteúdos adultos para fazer com que os seus fãs lhe conheçam de verdade e po inteiro.

“O que mais recebo são pedidos para me ver sem roupa. Eles falam -abre uma conta no only fans por favor-. Isso diariamente. A partir do momento que vivo de rede social, não posso ter preconceitos ou selecionar o que meus fãs tem acesso. Por carinho e gratidão, decidi entregar o que sempre me pedem”, afirmou Shippee.