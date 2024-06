Renato Lombardi recebe alta hospitalar após acidente na rua: “Firme e forte”

Renato Lombardi usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e informar que já estava em casa após passar um susto após sofrer uma queda para escapar de um atropelamento em São Paulo.

“Passando pra agradecer vocês pelas mensagens e pela preocupação. O que aconteceu foi um acidente. Fui escapar de um carro e caí em um buraco, bati a cabeça e o ombro na parede. Fui pro hospital e acabou dando um probleminha por causa de um remédio. Fiquei lá, inclusive, pra fazer todos os exames que eu precisava fazer por conta daquela cirurgia no meu coração em 2018”, iniciou em vídeo publicado no Instagram.

Mesmo com o susto, o comentarista garantiu que está bem e deve retomar as atividades no Balanço Geral, da TV Record, na próxima semana. “Mas tô bem, tô em casa firme e forte e volto a trabalhar semana que vem sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos vocês, beijo grande”, finalizou.