Renato Góes não assiste Pantanal: “Tava com medo disso, parei de ver a novela”

Ator estará na nova novela da Globo ‘Mar do Sertão’ e diz que precisou se desconectar de Zé Leôncio para enfrentar o ovo personagem

A gente sabe que a vida dos atores não é fácil e que a saúde mental tem que estar muito em dia para não misturar a ficção com a realidade. De acordo com a revista ‘Caras’, Renato Goés revelou que não assiste mais Pantanal para fazer essa desconexão com Zé Leôncio e enfrentar seu novo papel em ‘Mar do Sertão’.

Na nova novela da Globo, Goés, dará vida a Tertulinho, herdeiro mimado pelo coronel Tertúlio, José de Abreu e de Deodora, Débora Bloch.

“É tudo que eu precisava pra ter um caminho tão diferente, de um trabalho tão recente, do Zé Leoncio, tava com medo disso, parei de ver a novela, faz uns dois meses que não vejo nada, porque é um negócio meio automático”, contou.

O ator não deixa de contar que foi um presente receber papéis tão distintos e tão próximos e ainda conta que não mudaria nada nos personagens.