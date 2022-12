Renato Aragão é internado com diagnóstico de Ataque Isquêmico Transitório

O humorista que viveu na TV como Didi, sofreu um AIT após se sentir mal em casa

Meu Deus! Nosso ídolo da TV, Renato Aragão, está internado em um hospital do Rio de Janeiro e foi diagnosticado com Ataque Isquêmico Transitório, de acordo com a sua esposa, Lilian Aragão. O AIT é considerado um sinal de alerta para um possível futuro acidente vascular (AVC).

Um passarinho verde me contou que alguns sites buscaram o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, mas não tiveram mais informações sobre o estado de saúde de Didi.

O que sabemos é que ele passou mal em casa e foi levado para a unidade de atendimento. Entre os principais sintomas do AIT estão: fraqueza em um lado do corpo, perda de sensibilidade, problemas de visão e fala arrastada. Melhoras!