Renata Vasconcellos chora ao vivo no Jornal Nacional

Jornalista não conteve as lágrimas ao noticiar a morte da repórter Susana Naspolini

Ai gente caiu um cisco no meu olho. Sempre assisto ao Jornal Nacional e poucas vezes me emociono com o jornal, mas ontem (25) meus olhos se encheram ao ver Renata Vasconcellos abalada ao noticiar a morte da repórter Susana Naspolini. A jornalista lutava contra o câncer e se tornou uma grande referência dentro do jornalismo na Globo.

O choro de Renata foi ouvido pelo telespectadores logo após o ‘boa noite’ de William Bonner. A edição do jornal de ontem terminou em silêncio em respeito a colega de trabalho dos apresentadores.

Vale ressaltar que a jornalista faleceu aos 49 anos de idade e os apresentadores do jornal lamentaram a sua partida precoce. Susana lutou bravamente contra diferentes tipos de câncer, incluindo linfoma, descoberto aos 18 anos.