Renata Capucci passa por procedimento cirúrgico

A jornalista, que em 2018 foi diagnosticada com a doença de Parkinson, realizou o procedimento para aliviar as dores do seu nervo ciático.

Gente, na manhã desta segunda-feira (20), a jornalista Renata Capucci utilizou as suas redes sociais para revelar aos seus fãs que passaria por um procedimento cirúrgico, na intenção de aliviar as dores que sente no nervo ciático.

“Indo me livrar da dor no ciático que há meses tira meu bom humor. Torçam por mim”, escreveu a jornalista nesta manhã, que posteriormente voltou a dar notícia aos seus fãs, dizendo: “Deu tudo certo”.

Em outra ocasião, durante a sua participação no podcast ‘Isso é Fantástico’, Capucci revelou que em 2018 ela foi diagnosticada com a doença de Parkinson.

“Chegou a minha vez de me libertar. Porque viver com esse segredo é ruim. Você se sente vivendo uma vida fake, porque parte de você é de um jeito e você fica escondendo a outra parte de outras pessoas, no meu caso, a maioria das pessoas, porque eu sou uma pessoa pública. Eu fui diagnosticada com doença de Parkinson em outubro de 2018, quando eu tinha 45 anos”, revelou a jornalista.