Renascer: Zinha e Lu protagonizam beijo lésbico na novela das 21h

Eitaaaa! Mais uma vez a trama das 21h vai levar as tradicionais famílias brasileiras à loucura. A novela, que já trouxe diversos dramas familiares que facilmente poderiam acontecer nas famílias reais, desta vez exibirá um beijo lésbico entre a professora Lu e a filha de Jupará, Zinha.

Na cena, que está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (18), Zinha estará indo até a escola para conversar com os alunos sobre o mamífero que inspirou o apelido de seu pai, o Jupará. Contudo, na volta Lu encherá a amiga de elogios, o que a deixará Zinha toda boba e cheia de desejo pela professorinha.

“Você é uma mulher da roça, uma mateira e uma agroflorestora de primeira qualidade… E tem muito do que se orgulhar! É sério! Eu vejo muito mais valor em você do que vi na maior parte das pessoas que conheci na minha vida… Só você que não vê”, falará Lu.

Em seguida, Zinha perguntará se a amiga realmente vê tudo aquilo mesmo nela e será respondida da seguinte forma: “Desde o dia que te conheci!”, o que a deixará com o coração acelerado e lhe dará coragem para roubar um beijo da professora.

Por um segundo, Lu ficará sem reação, mas logo em seguida se afastará de forma delicada, o que deixará Zinha envergonhada e fará com que ela saia correndo do local ao perceber que seu sentimento não é correspondido pela amiga.