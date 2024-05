Renascer: Zinha arma armadilha contra Egídio

O fim de um dos principais personagens na novela das 21h da TV Globo, garante entregar enormes emoções aos telespectadores. Logo depois de aprontar muito em ‘Renascer’, Egídio estará marcado por duas personagens.

Se a novela entregar conforme o esperado, o vilão está marcado e morrerá em uma emboscada armada pelas duas moças. Sem paciência com toda a palhaçada de Egídio, as mulheres Zinha e Mariana serão as responsáveis.

Elas se juntarão para tentar proteger José Pedro, e José Inocêncio, seu pai, que são as principais vítimas do vilão. Isso acontecerá após Damião contar para Zinha que o ex de Dona Patroa armará uma emboscada contra Inocêncio e seu herdeiro.

Zinha falará tudo para Mariana e ambas armaram uma tocaia para impedir e matar de vez o inimigo da trama.