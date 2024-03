Renascer: Venâncio flagra ELiana na cama com Eriberto

Mesmo estando com Buba, o herdeiro de Inocêncio fará barraco ao ver a ex-mulher com o seu amigo.

Eitaa!! E não é verdade aquela história de que chumbo trocado não dói? Após ser pego traindo Eliana, com Buba, nos próximos capítulos da trama das 21h, José Venâncio flagra sua ex-esposa na cama com ninguém menos que com um de seus grandes amigos, Eriberto.

Ao ver os pombinhos juntos, o herdeiro do império de cacau de José Inocêncio será tomado pelo ódio, fazendo um baita barraco, chegando até a ameaçar Eliana.

Disposto a ser uma verdadeira pedra no sapato da ex- esposa, Venâncio prometerá fazer de tudo para atrapalhar o divórcio entre eles.