Renascer: Sandra pede o divórcio para João Pedro 

Mesmo tendo se casado com o genitor do seu filho, Sandra terá pensamento negativos sem fim e acaba de uma vez com seu casamento com João Pedro. A filha de Egídio não gostou da ideia de ser segunda opção, e botará o produtor rural para fora de casa.

Nos próximos episódios de novela das 21h da TV GLOBO, Sandra terá uma grande confusão com Mariana por ciúmes do seu marido, aliás, ele sempre foi apaixonado na moça. Ela perceberá que está sendo feita de trouxa, após fazer uma pergunta para o marido.

Sandra perguntará ao seu homem o porque dele ficar com a fazenda que era de Belarmino, avô de Mariana, na divisão de bens de Inocêncio. Ele pensará rápido e responde que é porque Morena e Deocleciano já estavam morando lá.

“Quando teu painho fez a partilha destas terras entre você e seus irmãos, por que é que você escolheu ficar logo com essa?”, perguntará ela. “Não sei. Porque era boa. Porque madrinha Morena mais padrinho já moravam aqui antes”, responderá ele.

Ou por que eram as terras de Mariana?”, questionará ela.

“Não sei o que Mariana tem a ver com essa prosa”, dirá João Pedro. “Não sei se você se deu conta, mas você preparou sua vida pra estar do lado dela, João, não do meu!”, continuará ela.

Sandra acaba seu casamento com João. Percebendo a situação em que está, João Pedro perguntará se Sandra está indo embora. A filha de Iolanda dirá que o produtor sempre foi o melhor para a sua filha, mas se continuar se envolvendo com ela, sofrerá muito.

“Você nunca vai deixar de ser o pai que eu sonhei pra nossa filha. Mas o preço que eu vou ter que pagar pra ela ter esse pai é deixar de ser a sua mulher!”, dirá ela, que pegará as suas roupas e irá embora da casa de Morena.