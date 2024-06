Renascer: Sandra e Mariana protagonizam barraco por causa de João Pedro

Genteee, mais uma vez os integrantes da família Inocêncio mostraram que paz e harmonia não existem em seu vocabulário. Durante uma discussão entre Sandra e Mariana, o clima irá esquentar fazendo com que a troca de farpas entre as mulheres fique ainda mais séria e intensa.

Cheia de certezas, Sandra afirmará que Mariana só se casou com José Inocêncio para se vingar e reconquistar as terras que era de seu falecido avô, porém, ao perceber que quem herdou o pedaço de chão foi João Pedro, ela se arrependeu do casamento com o fazendeiro e alimentou ainda o seu ódio por ela.

“Quer dizer então que eu te odeio porque você está morando na casa que é de minha família, esperando um filho de um homem que sempre me amou? Ah, faça-me o favor, Sandra! Se eu quisesse João Pedro, teria casado com ele quando tive a chance!”, afirmará Mariana.

Ao ser questionada pela rival o motivo dela ter deixado José Inocêncio, a mulher responderá: “Porque me dei conta que não faz sentido amar um homem que não tem um espaço pra mim dentro do seu coração!”

Insatisfeita com o argumento de Mariana, Sandra garantirá: “Eu não consigo entender isso…”, mas será interrompida pela ex-sogra, que a provocará.

“Não se preocupe que você vai entender… até porque é um traço da família Inocêncio: se casar com uma tendo outra em sua cabeça!”, finalizará a ex-esposa de José Inocêncio.