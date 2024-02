Renascer: Mariana trai Inocêncio com João Pedro

A jovem confundirá o herdeiro do império de cacau com o seu marido, ocasionando um baita climão.

Eitaaa, que babado que está prestes a acontecer na novela das 21h, hein? Tudo começará quando o coronel for realizar uma viagem, deixando Mariana e João Pedro sozinhos na fazenda.

Com o passar do tempo, o herdeiro de Inocêncio irá para a sala e, com uma manta que era de sua mãe, Maria Santa, sentará na poltrona de seu pai, o que acusará uma baita confusão na cabeça de Mariana.

Durante a madrugada, a moça acordará e verá João Pedro na sala, porém, pensando que é o seu marido, sem pensar duas vezes ela sentará no colo do jovem e lhe dará um beijão daqueles.

Assustados, Mariana se justificará, porém, João Pedro ficará bem abalado com o ocorrido, ao ponto de pedir que Deus lhe castigue pelos pensamentos sujos que teve envolvendo a sua madrasta.

“Ô João, me perdoe, eu pensei que fosse José Inocêncio”, justificará Mariana.

“Como é que você me faz uma coisa dessas, Mariana? Deita no colo do filho pensando que é o pai?”, indagará João Pedro, que logo em seguida pensará em voz alta: “Que Deus me abençoe… e me castigue também, pelos meus pensamentos”.