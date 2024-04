Renascer: Mariana tem sonho erótico com João Pedro e deixa Inocêncio desconfiado

Não é novidade para ninguém que, apesar de estar casada com Inocêncio, Mariana não superou o seu envolvimento com o filho do fazendeiro, João Pedro, e isso ficará ainda mais nítido quando a mesma ter um sonho erótico com o enteado.

O sonho de Mariana também assombrará a vida de Inocêncio, que, desconfiado, procurará João Pedro para tirar essa história a limpo, porém, mesmo após seu herdeiro negar ter tido qualquer tipo de envolvimento com a Madrasta, Inocêncio continuará com uma pulga atrás da orelha.