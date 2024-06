Renascer: Mariana ameaça terminar com Inocêncio 

Nos próximos episódios de Renascer, Mariana ficará doida após perceber a reação de José Inocêncio ao saber tudo que Teca está tramando. A ex-mendiga será descoberta pela falsa paternidade do filho que está esperando.

A neta de Belarmino achará ruim vendo que seu avô está tentando manter a moça por perto, mesmo depois de descobrir a grande mentira. O principal diz querer ficar com Teca em casa, e afirma que ela e Maria Santa tem um grau de parentesco.

O babado está previsto para ir ao ar na segunda semana do mês de junho. O teste de DNA ficará pronto e caberá a José Augusto contar toda a verdade. Ele confessará que Venâncio não é o pai verdadeiro do bebê. O Dr entrará em contato com o hospital, exigindo explicações, mas ficará sabendo que eles tem uma compatibilidade genética.

Instantaneamente, o amigo da família, Rachid, chegará e verá a semelhança de Teca. Ele releva que ela é neta de Marianinha, irmã de Maria Santa. Marianinha apareceu sem mais nem menos, no meio da estrada e está sendo acolhida pelo amigo da família, Rachid.

Todos ficaram surpresos ao ver a felicidade de Inocêncio diante da notícia que Teca tem ligação sanguínea com Maria Santa. Marianinha fica revoltada e dá um fim em Inocêncio.

“Que diferença faz de quem são os parentes dessa menina? A verdade é que ela estava mentindo esse tempo todo!”, dirá ele. “E quem garante que não é outra presepada? Pelo visto é especialidade dos Inocêncio fazer todo mundo de trouxa!”, responderá Mariana.

A neta ficará furiosa e até se oferece para ir embora da fazenda, falando para o avô escolher entre ela ou Teca.