Minha gente, assim como aconteceu na primeira versão da trama das 21h, em breve o personagem José Venâncio nos deixará.

Desta vez, o herdeiro do fazendeiro José Inocêncio, cairá em uma armadilha feita por Egídio, porém, o pai de Sandra tinha a intenção de matar João Pedro e não o seu irmão.

Após sua morte, José Augusto se tornará aliado de Buba e a ajudará a manter o segredo que ela tinha com o seu amado, a respeito do filho adotivo do casal.