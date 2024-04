Renascer: José Inocêncio flagra relação sexual no túmulo de Maria Santa

Meus amores, que nosso querido protagonista da novela das 21h não superou a morte de sua amada Maria Santa não é novidade para ninguém, diante disso, eu até consigo imaginar a sua reação com os próximos acontecimentos da trama.

Juntamente com Mariana, o fazendeiro pegará Damião e Eliana no flagra, transando aos pés do Jequitibá-Rei, ou melhor dizendo, em cima do túmulo de sua amada esposa.

“Eu acho que ela (Eliana) tá mais interessada em Damião do que em cacau…”, brincará Mariana.

“Eu também tive essa impressão”, disparará Inocêncio, que incomodado com a situação, comentará sobre as desconfianças de Ritinha: “E mulhé, quando começa com ciúme… Alguma coisa que tem”.