Renascer: José Bento trai Inocêncio e faz acordo com Egídio

O herdeiro do império do cacau venderá as terras de sua família para o maior inimigo de seu pai.

A família tradicional brasileira que me perdoe, mas temos que concordar que a família do protagonista da novela “Renascer” está rendendo bastante entretenimento em meio todas as suas diversidades e puxadas de tapete.

Desta vez, quem ficará no olho do furacão será o próprio Inocêncio, que será cruelmente traído por seu filho, José Bento. Após o protagonista da trama resolver que vai passar as suas terras para o nome de seus herdeiros, não lhes dando dinheiro vivo, Bento tomará decisões bastante questionáveis.

Sem pensar nos outros, o advogado, procurará o mais inimigo do rei do cacau, Egídio, e fará a venda das terras da família para o mesmo, porém, a sua traição só será descoberta após o mesmo presentear Kika com um carro, que suspeita da origem do dinheiro para a compra do automóvel e descobrirá toda a verdade.