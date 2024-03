Renascer: José Augusto revela segredo a Inocêncio

O herdeiro primogênito do império de cacau revelará ao pai que sua ex-esposa lhe botou um belo par de chifres e lhe tomou uma casa e um escritório.

Amores, a cada dia que passa o remake de Renascer, está ficando melhor. Nos próximos capítulos da novela das 21h, o filho primogênito de José Inocêncio, José Augusto, desabafará com o pai, revelando o real motivo do mesmo ter deixado sua ex-esposa e voltado para a fazenda da família.

“Peguei ela na cama com outro”, revelará o fazendeiro.

“Aquela desgramada lhe botô um par de chifre depois de tudo que você sempre deu a ela?”, o fazendeiro dirá, completamente inconformado.

“Eu abri mão do consultório e do apartamento… Caso contrário, teria que dividir tudo com ela. E vim pra cá pra ficá, painho”, desabafará Augusto.