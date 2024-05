Renascer: João Pedro pede Sandra em casamento 

Os seguintes episódios da novela das 21h, entregaram muito e mais um pouco de emoção, ainda mais pra quem shippa João Pedro e Sandra. O herdeiro de José Inocêncio será pego de surpresa com uma notícia babadeira e irá pedir a mão da mulher em casamento.

Após a morte de José Venâncio, João promete vingança. Porém, desistirá de tudo quando souber que Sandra está grávida.

Assim que descobre a gravidez, ela não contará ao ex que está grávida, porém, ao contar para sua mãe e para o Pastor Lívio, e eles a incentivam a contar toda a verdade para João, para acabar com todas as brigas entre eles.

A grávida, criará coragem para contar o segredo e o moço pedirá ela em casamento. Ela aceitará e conseguirá fazer com que seu noivo esqueça a vingança contra seu pai.