Renascer: João Pedro contrata homem que planeja a morte de seu pai

Sem saber das segundas intenções de Damião, o herdeiro de Zé Inocêncio contratará o homem para trabalhar na fazenda.

bem do pai e das terras da família. O garoto pensa muito bem no futuro, para que cresçam cada dia mais e para que seu pai fique bem. Mas mesmo assim, ele não consegue perceber o perigo que tem entre a família, ainda mais com a chegada de Damião.

O rapaz é todo misterioso, e já chega procurando um emprego e se apresentando nas terras. Norberto sente desconfiança diante de Damião, que disfarça. O jagunço fica rodeando a casa de Inocêncio. Deocleciano passa e ele pede emprego. Ele diz que não tem vaga, mas João Pedro decide contratar ele.

Ao ver o novo contratado, o pai de João Pedro pede que o demita, porque sentiu algo ruim. Diferente de todas as vezes, dessa vez ele bate o pé, não obedece seu pai e permanece com Damião como funcionário. Deocleciano fala para João Pedro de Damião, mas ele não dá moral e não muda de decisão.