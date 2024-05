Renascer: Inocêncio se embebeda no casamento de João Pedro e esculacha Mariana

Inocêncio dará mais um indício de que não superou Maria Santa. O principal da trama, que aparecerá no casamento de Sandra e João Pedro, só por obrigação, beberá mais que o necessário.

Nos próximos episódios da novela das 21h de ‘Renascer’, exagera no álcool durante o casamento de Sandra, que será realizado no prostíbulo de Jacutinga.

Decepcionado com o filho por ter se casado com a filha de seu oponente, Inocêncio falou umas boas para Mariana. A moça ficará desconfortável ao ver Sandra e João Pedro de casando e logo vai caçar briga com a noiva.

Inocêncio verá que Mariana está arrumando briga e logo discute com ela. Mariana não se agradou do sermão. O maioral, deixa a entender mais uma vez que não superou sua ex-esposa, e confunde de novo o nome de Mariana por Maria Santa.

“Desculpe… Eu bebi demais. Até reconheço… Bebi demais e nem sei o que estou falando… Estou mudando os nomes. Eu sei que você é Mariana… Até porque… Você nunca poderia ser minha Maria Santa”, falará ele.

“E você nunca poderia ser meu João Pedro!”, responderá ela.