Renascer: Filha de João Pedro morre logo após parto prematuro

Minha gente, temos que concordar que, independente de qualquer coisa o personagem que mais sofreu e ainda sofre na trama das 21h é o João Pedro, porém, muito se engana quem pensa que o sofrimento do jovem chegou ao fim. Nos próximos capítulos da trama, ele enfrentará mais uma grande tragédia em sua vida.

Mesmo com todos os sofrimentos que o jovem já enfrentou ao longo de sua vida, o pior ainda está por vir. Pouco depois do nascimento prematuro de sua filha, com a personagem Sandra, João Pedro viverá a dor de perder a sua pequenina, que em um enredo inédito no remake escrito por Bruno Luperi, morrerá, fazendo com que o jovem lide mais uma vez com o luto.

Em sua primeira versão, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, a filha de João Pedro e Sandra nascia e inicialmente era rejeitada por José Inocêncio, porém, com o tempo, ao notar a aproximação de seu rival com sua neta, o fazendeiro a aceitava como membro de sua família.