Renascer: Em seus últimos suspiros, José Venâncio suplica a ajuda de sua falecida mãe

Que uma grande tragédia irá acontecer na novela das 21h, não é novidade para ninguém, porém, ao que tudo indica a morte de Venâncio mexerá bastante com as emoções dos personagens da trama e com as emoções do público.

Após sofrer um atentado repleto de tensão e desespero, que foi tramado por Egídio, para matar João Pedro, José Venâncio será levado para a casa de Morena, onde viverá seus últimos minutos de vida.

Agoniando em repleto desespero, Venâncio clamará pela ajuda de ninguém menos que sua falecida mãe, que morreu no início da trama, enquanto dava a luz ao seu filho caçula, João Pedro.