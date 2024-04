Renascer: Eliana é abandonada em estrada deserta por João Pedro

No episódio de hoje (27/04), de ‘Renascer’, Eliana será abandonada na estrada e falará coisas absurdas de Maria Santa. Logo depois de ser linchada da fazenda por José Inocêncio, o herdeiro dele leva a bonitona de carro para o aeroporto. Após perder a paciência com a ex-cunhada, João Pedro a deixa sozinha no meio da estrada, sem nada por perto.

Ela surta, começa falar sozinha e até a xingar Maria Santa, dizendo:

“Quem aquele velho pensa que é pra mandar me despachar num avião? Ele pensa que eu sou o quê? Uma quenga, como Maria Santa, é? Só se for… Porque aquilo ali só é santa se for do pau oco! Como todos Inocêncio!”.

E ela jura vingança:

“O senhor não vai se ver livre de mim assim tão fácil, José Inocêncio! Nenhum de vocês vai! Eu vou ficar e lutar pelas minhas terras… e por tudo o que me é de direito. Agora virou pessoal… o senhor pode escrever o que eu tô falando!”, jura ela enfurecida.