Renascer: Dona Patroa arma cilada para pegar Egídio no flagra

Renascer terá uma reviravolta, e o malvado da novela das 21h da TV GLOBO será vítima de uma emboscada. Fazendo de tudo para acabar com o vilão, Dona Patroa armará uma armadilha contra Egídio.

Para começar a colocar o golpe em prática, Joana receberá uma proposta tentadora. Lolanda oferece 200 mil para Joana estigar e fazer sexo com Egídio uma noite. Logo depois de aceitar a proposta, a mulher contará seu plano e colocará o plano em ação.

Joana falará para Tião que conseguiu toda aquela grana cozinhando para o patrão deles, para que seu marido não desconfiasse.

Se achando o garanhão, Egídio não deixará a empregada passar batida e a agarra. Mas ele não esperava que o ex catador e a dona Patroa estariam no lugar só esperando ele cair na isca, para pegar tudo no flagra. Logo mais, eles pegaram a vítima e ele será acusado de abuso.

Lolanda convence ele a deixar o casal ir embora, só para fingir Inocência.